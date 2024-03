Bayer-Aktie: Dunkle Wolken ziehen auf ...

Finanztrends Video zu DAX



Die Bayer-Aktie befindet sich schon seit fast einem Jahrzehnt in einem nahezu durchgehenden Abwärtstrend, der sich Ende des vergangenen Jahres nochmals stark beschleunigte. Im Jahr 2023 verlor die Aktie bereits 31 Prozent, und im laufenden Jahr bildet Bayer mit einem Verlust von 22 Prozent das Schlusslicht im DAX. Am Mittwoch fiel die Bayer-Aktie auf 25 Euro, was den tiefsten Stand...