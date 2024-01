Bayer-Aktie: Das Drama nimmt kein Ende

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer AG":

Für Bayer-Aktionäre ist es kein besonderer Tag mehr, wenn der Pharma- und Chemiekonzern an einem Tag die rote Laterne im DAX hält. Auch am Montagmorgen ist die Bayer-Aktie (WKN: BAY001) mit einem Kursverlust von über -5% der mit Abstand schlechteste Wert im deutschen Leitindex. Was steckt diesmal hinter dem massiven Kursrückgang der Leverkusener?