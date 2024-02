Bayer-Aktie: Dividendenhoffnung schwindet...

Bayer-Aktionäre benötigen derzeit starke Nerven. Denn ihr Investment hat in den vergangenen sechs Monaten per Saldo 42% an Wert verloren und notiert aktuell auf dem tiefsten Stand seit zehn Jahren. Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Bayer vor dem Kapitalmarkttag am 5. März auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Analyst Maurice...