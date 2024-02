Bayer-Aktie: Dividende weg – ist das gut oder schlecht?

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer AG":

Da ist es passiert: Anteilseigner der Bayer-Aktie (WKN: BAY001) bekommen in den nächsten drei Jahren nur noch eine kümmerliche Dividende von 0,11 € je Aktie nach 2,40 € im Jahr zuvor. Der Chemie- und Pharma-Riese will mit dem gesparten Geld seine Schulden abbauen. Die Aktie reagiert im frühen Dienstaghandel positiv. Ist das vielleicht gar keine so schlechte Nachricht, wie man meinen könnte?