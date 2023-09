Bayer-Aktie: Beginnt jetzt der Aufschwung?

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Bayer plant eine massive Investition von rund 220 Millionen Euro in ein neues Forschungs- und Entwicklungszentrum für seine Agrarabteilung in Monheim am Rhein. Diese kommt als die größte Einzelinvestition im landwirtschaftlichen Sektor des Unternehmens innerhalb Deutschlands seit vier Dekaden daher. Der innovative Komplex, der voraussichtlich 2026 operativ wird, bietet Raum für etwa 200 Mitarbeiter, einschließlich Laboratorien, Büros und einem Gewächshaus.

Des Weiteren erlaubt das flexible Labordesign dieses neuen Zentrums laut einer Firmenmeldung zukünftige regulatorische Anforderungen zu berücksichtigen. Das Hauptziel dieser modernen Forschungseinrichtung besteht darin, neuartige und umweltfreundliche Pflanzenschutzmethoden zu entwickeln.

