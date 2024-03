Bayer AG, tut es schon wieder!

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer AG":

Die Bayer-Aktie hat in Bezug auf ihr aktuelles Kursniveau eine Dividendenrendite von 7,36 Prozent, was 3,74 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 3,62 Prozent liegt. Die Redaktion bewertet die Dividendenpolitik daher als "Gut". Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Beziehung zum aktuellen Aktienkurs.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Bayer liegt bei 27,27, was unter dem Branchendurchschnitt von 142 liegt. Dadurch wird die Aktie als "günstig" bewertet und erhält auf Grundlage fundamentaler Kriterien ein "Gut".

In der technischen Analyse erhält der aktuelle Kurs der Bayer-Aktie von 26,49 EUR ein "Schlecht"-Signal, da er sich um -35,92 Prozent vom GD200 (41,34 EUR) entfernt. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist mit einem Kurs von 30,2 EUR ein "Schlecht"-Signal auf.

Im Branchenvergleich erzielte Bayer in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -51,86 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Arzneimittel"-Branche im Durchschnitt nur um -6,4 Prozent gefallen sind. Dies stellt eine Underperformance von -45,46 Prozent im Branchenvergleich für Bayer dar. Auch im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -8,34 Prozent im letzten Jahr hatte, lag Bayer um 43,52 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält Bayer ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.