Bayer AG: Potenzial von +39,59% - Kursziel bei 70,38 EUR

Die Aktie der Bayer AG wird momentan von Analysten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 70,38 EUR – eine Distanz von +39,59% zum aktuellen Kurs.

• Am 14.07.2023 legte die Bayer-Aktie um +0,02% zu

• Guru-Rating stagniert mit einem Wert von 3,97

• Der Anteil optimistischer Analysten beträgt aktuell +68,97%

Einen positiven Trend verzeichnete die Bayer-Aktie in den vergangenen fünf Handelstagen und erreichte ein Plus von insgesamt +1,46%. Die Bankanalysten sind sich einig in ihrer Meinung zum mittelfristigen Kursziel der Aktie und sehen hierin ein erhebliches Potential für Investoren.

Aktuell empfehlen acht Experten den Kauf der Aktie und weitere zwölf bewerten sie als “Kauf”. Von neun weiteren Analysten bekommt das Unternehmen lediglich die Bewertung “halten”. Somit bleibt eine hohe Anzahl an...