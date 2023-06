Bayer AG: Potenzial für zukünftige Gewinne - Kursziel bei 70,38 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Nach Ansicht von Bankanalysten ist die Aktie von Bayer AG derzeit nicht ausreichend bewertet. Das wahre Kursziel liegt um +36,87% über dem aktuellen Wert.

• Bayer AG legte am 13.06.2023 um +0,47% zu

• Das aktuelle Kursziel beträgt 70,38 EUR

• Das Guru-Rating bleibt mit 3,97 unverändert

Gestern verzeichnete die Bayer AG einen Anstieg von +0,47% auf dem Finanzmarkt. In den letzten fünf Handelstagen hat sich jedoch ein Trend von -1,46% ergeben – eine eher pessimistische Entwicklung auf dem Markt.

Die Analysten in den Bankhäusern scheinen diese Tendenz allerdings nicht erwartet zu haben und sind der Meinung, dass das mittelfristige Kursziel der Aktie bei 70,38 EUR liegt. Wenn sie Recht behalten sollten Investoren ein Potenzial von +36,87%. Ein schwacher Trend in letzter Zeit lässt einige Analysten jedoch an dieser Einschätzung...