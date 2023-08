Bayer AG: Potenzial für 33,60% Kursanstieg - Zielkurs von 67,32 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Die Aktie von Bayer AG wird von Analysten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 67,32 EUR – eine Steigerung um +33,60%.

• Am 28.08.2023 legte die Aktie um +0,56% zu

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,90

Am gestrigen Handelstag verzeichnete Bayer AG einen Anstieg um +0,56%. In der vergangenen Woche betrug das Plus insgesamt +0,26%. Der Markt zeigt sich daher momentan neutral.

Das aktuelle durchschnittliche Kursziel beträgt 67,32 EUR. Laut Bankanalysten bietet dies ein potenzielles Wertsteigerungs-Potenzial in Höhe von +33,60%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung aufgrund des jüngsten neutralen Trends.

Insgesamt empfehlen jedoch mehr Analysten den Kauf der Aktie (20) als den Verkauf (1). Das entspricht einem positiven Anteil von +64,52%.

