Bayer AG: Potenzial für +31,11% - Kursziel 76,50 €

Die Bayer-Aktie ist nach Ansicht von Analysten derzeit unterbewertet.

Das wahre Kursziel liegt bei 76,50 € und damit einem Kurspotenzial von +31,11%.

• Am 10.05.2023 stieg die Bayer-Aktie um +0,10%

• Die Einschätzungen des Guru-Ratings bleiben unverändert bei 4,00

Gestern konnte die Bayer-Aktie am Markt einen Anstieg von +0,10% verzeichnen.

In den letzten fünf Handelstagen ergibt sich somit ein Wochenplus in gleicher Höhe.

Aktuell ist der Markt eher neutral gestimmt.

Ob die Bankanalysten mit dieser Entwicklung gerechnet haben? Die Stimmung jedenfalls ist eindeutig positiv.

Aktuell wird das mittelfristige Kursziel der Aktien bei 76,50 € gesehen.

Im Durchschnitt rechnen die Analysten daher mit einem Potenzial von +31,11% für Investoren.

Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung aufgrund des aktuellen neutralen...