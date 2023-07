Bayer AG: Potentiell 70,38 EUR Kursziel

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Die Analysten sind der Ansicht, dass die Aktie von Bayer AG aktuell unterbewertet ist. Das wahre Kursziel liegt rund +43,91% höher als derzeit.

• Am 07.07.2023 stieg die Bayer-Aktie um +0,03%

• Das Kursziel der Bayer AG beträgt 70,38 EUR

• Die durchschnittliche Guru-Bewertung bleibt bei 3,97

Gestern hat die Aktie von Bayer AG einen Anstieg von +0,03% an den Finanzmärkten verzeichnet und in den letzten fünf Handelstagen eine negative Entwicklung von -3,81%. Der Markt scheint also momentan eher pessimistisch zu sein.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie von Bayer AG beträgt aktuell 70,38 EUR.

Laut einer Umfrage unter Bankanalysten wird das mittelfristige Ziel für diese Aktie auf durchschnittlich €70.38 geschätzt. Falls dies zutreffen sollte könnten Investoren ein Potential-Gewinn von etwa +43.91% erzielen.. Jedoch teilen...