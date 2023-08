Bayer AG: Kursziel von 70,38 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Das Potenzial von Bayer ist laut Analysten derzeit nicht richtig bewertet und das wahre Kursziel liegt um +34,08% vom aktuellen Wert entfernt.

• Am 28.07.2023 stieg die Aktie von Bayer AG um +0,94%

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 70,38 EUR

• Guru Rating bei stabilen 3,97

Die Aktien der Bayer AG legten am gestrigen Tag +0,94% zu und verzeichneten damit in den vergangenen fünf Handelstagen ein Plus von insgesamt +5,35%. Die Stimmung am Markt scheint also momentan recht optimistisch zu sein.

Momentan liegt das mittelfristige Kursziel der Bankanalysten für die Aktie bei 70.38 EUR mit einem potentiellen Aufwärtsverlauf von bis zu+34.08%. Trotz des positiven Trends sind jedoch nicht alle Analysten dieser Meinung.

Aktuell empfehlen acht Analysten die Aktie als „stark kaufen“, zwölf weitere sehen sie eher optimistisch mit...