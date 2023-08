Bayer AG: Kursziel bei 67,32 EUR - eine lukrative Investition?

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Die Aktie von Bayer AG hat am gestrigen Handelstag einen Verlust von -2,22% hinnehmen müssen. In den vergangenen fünf Handelstagen lag die Veränderung jedoch noch im neutralen Bereich mit einem Verlust in Höhe von lediglich -0,19%. Trotz allem sind Analysten der Meinung, dass das aktuelle Kursniveau nicht angemessen ist und das wahre Kursziel bei 67,32 EUR liegt.

• Am 02.08.2023 verlor die Aktie von Bayer AG um -2,22%

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 67,32 EUR

• Der Anteil optimistischer Analysten liegt bei +64,52%

Bei einer Umsetzung des Kursziels würde sich ein Potenzial in Höhe von +29,71% ergeben. Dieser Wert basiert auf dem Durchschnitt aller Bankanalysten-Meinungen und zeigt somit eine positive Tendenz der nächsten Monate auf.

Aktuell halten neun Experten zum Kauf anstatt eines Haltens oder Verkaufens fest. Elf...