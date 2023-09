Bayer AG: Kurspotenzial liegt bei +29,62% - Analysten sind überzeugt

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Gestern konnte Bayer AG am Finanzmarkt eine positive Kursentwicklung von +2,08% verzeichnen. Die vergangenen fünf Handelstage zeigen insgesamt ein Plus von 0,69%. Doch das ist noch lange nicht alles: Nach Meinung der Bankanalysten hat die Aktie ein mittelfristiges Kursziel in Höhe von 66,30 EUR. Das eröffnet Investoren ein Kurspotenzial in Höhe von beachtlichen +29,62%.

Zwar teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung nach der jüngsten neutralen Trendentwicklung. Dennoch empfehlen aktuell 19 Experten (61,29%) den Kauf der Aktie – darunter neun mit “starkem Kauf” und zehn mit dem Rating “Kauf”. Zudem gibt es zehn Empfehlungen zum Halten und zwei Verkaufs-Empfehlungen.

Insgesamt bleibt das Guru-Rating für Bayer AG unverändert bei 3,84.

Anmerkung: Dieser Artikel dient nur zur Information und stellt keine Anlageberatung oder...