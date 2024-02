Die Bayer AG-Anleger haben diesen Tag gefürchtet!

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer AG":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Bayer liegt derzeit bei 27, was bedeutet, dass die Börse 27,27 Euro für jeden Euro Gewinn von Bayer zahlt. Dies ist 76 Prozent weniger als der Durchschnitt in der Branche, was bedeutet, dass der Titel unterbewertet ist und daher auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Bayer beträgt 32,56 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 69,48 Punkten, was ebenfalls zu einer "Neutral" Bewertung führt.

Die Stimmung der Anleger gegenüber Bayer ist überwiegend positiv, basierend auf der Analyse von Kommentaren auf sozialen Plattformen. Auch die Themen, die in den sozialen Medien diskutiert wurden, waren überwiegend positiv. Daher wird die Aktie in dieser Betrachtung als "Gut" eingestuft. Allerdings führt die Analyse von Handelssignalen zu einer "Schlecht" Bewertung auf dieser Ebene.

Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs von Bayer mit 28,93 EUR derzeit -8,33 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt -32,97 Prozent, was ebenfalls zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" für die Aktie führt.