Bayer AG: Analysten sehen mittelfristiges Kursziel bei 76,50 €

Die Aktie von Bayer AG hat in den letzten fünf Handelstagen eine negative Entwicklung hingelegt. Gestern verzeichnete sie ein Minus von -0,40%, wodurch sich der Rückgang auf -1,34% summierte. Die Marktstimmung ist momentan eher pessimistisch.

Allerdings glauben die Bankanalysten an das Potenzial der Aktie und setzen ihr mittelfristiges Kursziel bei 76,50 € an. Das entspricht einem Kursrisiko von -22,03% für Investoren zum aktuellen Zeitpunkt. Von neun befragten Analysten erhalten wir ein Kauf-Rating und weitere 14 Experten empfehlen ebenfalls die Aktie zu kaufen – insgesamt also 70,97%. Lediglich neun bewerten sie als “halten”, keiner stuft sie jedoch als “Verkauf” ein.

Das Guru-Rating liegt aktuell bei 70,97 nach zuvor “Guru-Rating ALT”.