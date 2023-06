Bayer AG: Analysten sehen großes Potenzial - Kursziel bei 70,38 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Die Aktie von Bayer AG hat in den vergangenen fünf Handelstagen eine negative Entwicklung von -3,82% verzeichnet und wurde gestern um weitere -0,63% gehandelt. Der Markt wirkt derzeit pessimistisch gestimmt.

Allerdings sind viele Bankanalysten anderer Meinung und glauben an das große Potenzial der Aktie. Das durchschnittliche mittelfristige Kursziel für Bayer AG beträgt aktuell 70,38 EUR – ein Plus von +39,26%.

Von insgesamt 29 Experten empfehlen 20 die Bayer-Aktie zum Kauf oder halten sie zumindest als solide Anlageoption (“halten”). Die optimistischen Stimmen liegen somit bei +68,97%. Auch das bewährte Guru-Rating bleibt mit einem Wert von 3,97 auf einer positiven Einschätzungsebene.

Es scheint also so zu sein, dass trotz des aktuellen Trends viele Analysten weiterhin an die Zukunftsaussichten der Bayer-Aktie...