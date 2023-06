Bayer AG: Analysten sehen Kurspotenzial von +37,65% - Zielkurs bei 70,38 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Am gestrigen Handelstag hat die Aktie der Bayer AG um -1,69% nachgegeben. Auch in den vorhergehenden fünf Tagen setzte sich der Trend mit einem Verlust von insgesamt -1,79% fort. Die Stimmung am Markt ist dementsprechend pessimistisch.

Dennoch sind Bankanalysten überzeugt davon, dass das wahre Potenzial der Bayer-Aktie noch nicht ausgeschöpft ist. Derzeit liegt das mittelfristige Kursziel im Durchschnitt bei 70,38 EUR und würde damit ein Plus von +37,65% gegenüber dem aktuellen Kurswert bedeuten.

Aktuell empfehlen acht Analysten den Kauf der Aktien und zwölf weitere sind optimistisch aufgestellt und raten ebenfalls zum Kauf. Neun Experten positionieren sich neutral (“halten”). Damit ergibt sich eine positive Gesamteinschätzung durch die Bankanalysten mit einem Anteil von +68,97%.

Das belegende Guru-Rating wurde seit der...