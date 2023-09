Bayer AG: Analysten sehen Kurspotenzial von +34,91% - Kursziel bei 66,30 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Die Aktie von Bayer AG verzeichnete gestern eine positive Entwicklung am Finanzmarkt und erreichte ein Plus von +0,70%. In den vergangenen fünf Handelstagen ergibt sich somit ein Gesamtergebnis von +0,08%. Die Bankanalysten sind allerdings der Meinung, dass die Aktie noch weit mehr Potenzial hat. Das mittelfristige Kursziel wird auf 66,30 EUR geschätzt. Wenn diese Prognose zutrifft, könnten Investoren ein Kurspotenzial von satten +34,91% realisieren.

Aktuell empfehlen 9 Analysten einen starken Kauf der Aktie und weitere 10 setzen das Rating auf “Kauf”. Ein Großteil sieht jedoch eine neutrale Positionierung als angemessen an (10 Experten) oder empfiehlt sogar einen Verkauf (2 Analysten). Dies führt zu einem positiven Anteil optimistischer Einschätzungen in Höhe von +61,29%. Das Guru-Rating bleibt unverändert bei...