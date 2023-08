Bayer AG: Analysten sehen Kurspotenzial von +26,83%

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Die Bayer AG Aktie wird derzeit nach Ansicht von Experten unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 67,32 EUR und bietet somit ein Potenzial von +26,83% gegenüber dem aktuellen Kurs.

• Am 01.08.2023 notierte die Bayer AG-Aktie mit -0,30%

• Das aktuelle mittelfristige Kursziel für Bayer AG beträgt 67,32 EUR

• Der durchschnittliche Guru-Rating-Wert bleibt unverändert bei 3,90

Am gestrigen Handelstag verzeichnete die Aktie einen Abschlag von -0,30%. Dies führte jedoch nicht zu einer pessimistischen Stimmung an den Finanzmärkten und insgesamt gab es in der vergangenen Woche einen Anstieg um +3,15%.

Das Analyseergebnis zeigt eine klare Empfehlung seitens vieler Bankanalysten mit einem mittelfristigen Kursziel bei 67,32 EUR für die Bayer AG-Aktie auf Basis des aktuellen Aktienkurses. Mit diesem Ziel gibt es ein...