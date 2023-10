Bayer AG: Analysten sehen Kurspotenzial bei 66,30 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Bayer AG konnte gestern am Finanzmarkt nicht überzeugen und musste eine Kursentwicklung von -1,01% hinnehmen. In den letzten fünf Handelstagen verlor die Aktie insgesamt -1,55%. Die Marktstimmung ist derzeit also eher pessimistisch.

Dennoch sind Bankanalysten der Meinung, dass das wahre Kursziel von Bayer AG bei 66,30 EUR liegt. Wenn sie Recht behalten sollten, ergibt sich ein hohes Potenzial für Investoren in Höhe von +47,45%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung aufgrund des schwachen Trends in jüngster Zeit.

Aktuell empfehlen 9 der befragten Experten die Aktie als starken Kauf und weitere 9 als Kauf. Weitgehend neutral positionierten sich dagegen 10 Analysten mit einer Bewertung “halten”. Nur noch zwei Experten raten zum Verkauf der Aktie.

Somit können Anleger weiterhin optimistische Signale...