Bayer AG: Analysten prognostizieren ein Kursziel von 66,30 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Die gestrige Kursentwicklung der Bayer AG am Finanzmarkt betrug -0,13%. In den vergangenen fünf Handelstagen hat sich das Ergebnis auf -2,04% summieren lassen. Diese Zahlen deuten darauf hin, dass die Stimmung am Markt aktuell pessimistisch ist.

Bankanalysten sind im Durchschnitt davon überzeugt, dass das mittelfristige Kursziel der Aktie bei 66,30 EUR liegt. Sollten sie Recht behalten, würde dies ein Investitionspotenzial in Höhe von +45,95% für Anleger bedeuten. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung und sehen nach einer schwachen Entwicklung der jüngsten Zeit eine eher unsichere Zukunft.

Der Anteil an Analysten mit positiver Einstellung zur Bayer AG beläuft sich momentan auf +61.29%. Dazu gehört auch das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating ALT”, welches weiterhin bei dem Unternehmen verbleibt.