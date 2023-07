Bayer AG: Analysten bewerten das Kurspotenzial auf 70,38 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Am gestrigen Tag konnte die Aktie von Bayer AG am Finanzmarkt einen Anstieg von +0,52% verbuchen. Die vergangenen fünf Handelstage der Woche zeigen eine Summe von +0,70%, was darauf hindeutet, dass der Markt momentan neutral eingestellt ist.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 70,38 EUR. Wenn diese Prognose zutrifft, würde sich ein Kurspotenzial in Höhe von +35,97% ergeben. Allerdings gibt es nicht gemeinsame Einschätzung unter den Experten bezüglich dieser Bewertung.

Während acht Analysten dazu raten die Aktie zu kaufen und zwölf weitere sie als optimistisch aber nicht euphorisch einstufen (“Kauf”), haben sich neun Experten mit einem “Halten”-Rating positioniert.

Aktuell sind somit rund 68,97% der befragten Analysten positiv gestimmt.

Abgerundet wird dieses positive Bild durch das bestehende Guru-Rating von...