Bayer AG Aktie: Das wars mit den guten Zeiten!

Die Stimmung der Anleger gegenüber Bayer ist derzeit überwiegend negativ, wie unsere Analysten anhand von Kommentaren und Befunden in den sozialen Medien festgestellt haben. Zusätzlich wurden in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen rund um Bayer in den sozialen Medien diskutiert. Aufgrund dieser Erkenntnisse wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Schlecht" eingestuft. Die Analyse wurde auch durch die Betrachtung von Handelssignalen ergänzt, wobei sechs konkrete Signale (5 "Gut", 1 "Schlecht") zur Verfügung standen, was zu einer "Gut" Bewertung auf der Ebene der Handelssignale führte. Insgesamt wird Bayer hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Fundamental betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Bayer derzeit bei 27,27, was unter dem Branchendurchschnitt von 100,47 liegt. Dies weist darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und erhält daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Basis.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" hat Bayer im vergangenen Jahr eine Rendite von -31,59 Prozent erzielt, was 20,25 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Arzneimittel" beträgt -11,32 Prozent, und Bayer liegt aktuell 20,26 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse ist zu beobachten, dass der aktuelle Kurs von 32,39 EUR der Bayer-Aktie derzeit -5,1 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Schlecht" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird ebenfalls eine "Schlecht" Einstufung vorgenommen, da die Distanz zum GD200 bei -30,46 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Schlecht" eingestuft.