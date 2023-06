Bayer AG: Aktie unterbewertet - Kursziel bei 70,38 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Die Bewertung der Bayer AG-Aktie durch Analysten ist aus ihrer Sicht unzureichend. Das wahre Kursziel wird um +33,93% höher als derzeit geschätzt.

• Am 16.06.2023 stieg die Aktie von Bayer AG um +1,17%

• Das mittelfristige Kursziel beläuft sich auf 70,38 EUR

• Die Durchschnittsbewertung bleibt mit einem Guru-Rating von 3,97 unverändert

Die gestrige Entwicklung am Finanzmarkt zeigt einen Anstieg von +1,17% für die Aktie von Bayer AG und ein Plus von insgesamt +2,48% in den letzten fünf Handelstagen. Diese positive Tendenz lässt eine relativ optimistische Marktmeinung vermuten.

Zur Überraschung vieler Bankanalysten hat das aktuelle Kurspotenzial der Bayer AG-Aktie ein Ziel bei 70,38 EUR zugesprochen bekommen – was bedeuten würde dass es momentan eine Unterbewertung gibt und Investoren somit eine Chance auf Wachstum haben.

