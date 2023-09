Bayer AG: Aktie unterbewertet – Kursziel bei 66,30 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Die Bayer AG-Aktie wird nach Ansicht von Analysten derzeit nicht angemessen bewertet. Das wahre Kursziel liegt um +29,62% höher als der aktuelle Preis.

• Bayer AG: Am 11.09.2023 mit +2,08%

• Kursziel von Bayer AG bei 66,30 EUR

• Guru-Rating von Bayer AG bleibt das selbe mit 3,84

Am gestrigen Handelstag verzeichnete die Bayer AG-Aktie an der Börse einen Anstieg um +2,08%. In den letzten fünf Handelstagen und somit einer vollständigen Woche stieg der Aktienkurs insgesamt um +0,69%, was auf eine eher neutrale Marktlage hindeutet.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 66,30 EUR. Im Durchschnitt erwarten Bankanalysten ein Potenzial von +29,62%. Die Meinungen darüber sind jedoch geteilt; während neun Analysten die Aktie stark kaufen würden und zehn Kaufempfehlungen aussprechen (optimistisch), halten sich zehn...