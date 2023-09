Bayer AG: Aktie um +39,20% unterbewertet – Kursziel bei 66,30 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Die gestrige Kursentwicklung von Bayer AG am Finanzmarkt lag bei -0,46%. In der vergangenen Handelswoche summierte sich das Ergebnis auf -2,52%, was den Markt relativ pessimistisch stimmen könnte. Die Bankanalysten hingegen sind im Durchschnitt der Meinung, dass die Aktie ein mittelfristiges Kursziel von 66,30 EUR hat und somit aktuell um +39,20% unterbewertet ist.

• Am 22.09.2023 verzeichnete Bayer AG eine negative Kursentwicklung von -0,46%

• Das mittelfristige Kursziel liegt bei 66,30 EUR

• Der Guru-Rating bleibt mit einem Wert von 3,84 konstant

Dabei zeigen sich die Analysten insgesamt optimistisch: Neun Experten empfehlen einen Kauf der Aktie sowie zehn weitere halten sie für kaufenswert ohne euphorisch zu sein. Zehn Experten haben sich neutral positioniert und nur zwei setzen auf Verkaufen.

Mit einer positiven...