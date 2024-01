Bayer AG Aktie: DAS sind mal Neuigkeiten!

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Die Bayer-Aktie wird aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet und bewertet. Aus charttechnischer Sicht ergibt sich eine "Schlecht"-Bewertung, da der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) einen Abweichung von -26,3 Prozent aufzeigt. Allerdings erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) betrachtet.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage überwiegend positiv, was die Aktie mit einem "Gut" bewertet. Statistische Auswertungen zeigen eine Gleichverteilung von Kauf- sowie Verkaufsignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer "Neutral" Bewertung für das Anleger-Sentiment führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" und der "Arzneimittel"-Branche liegt Bayer deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Fundamental betrachtet, zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 27 liegt, was bedeutet, dass die Aktie unterbewertet ist und daher ein "Gut" erhält.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für die Bayer-Aktie, wobei die charttechnische Bewertung eher negativ und die fundamentale Bewertung positiv ausfällt.