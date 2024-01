Bayer AG Aktie: Das nennen wir mal wirklich gute Nachrichten!

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer AG":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Bayer liegt unter dem Branchendurchschnitt und deutet daher auf eine preisgünstige Aktie hin. Mit einem Wert von 27,27 beträgt der Abstand zum durchschnittlichen KGV der Arzneimittel-Branche 72 Prozent, was die Aktie als "günstig" einstuft.

Der Relative Strength-Index ordnet die Bayer-Aktie als neutral ein, mit einem RSI7-Wert von 0,83 und einem RSI25-Wert von 22,99, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In den letzten 12 Monaten hat die Performance von Bayer um -31,59 Prozent unter dem Branchendurchschnitt gelegen, was zu einem "Schlecht"-Rating im Branchenvergleich führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Empfehlung auf dieser Ebene führt. Die Auswertung ergab 3 Gut- und 2 Schlecht-Signale, wodurch die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt zu einer "Gut"-Einstufung führt.