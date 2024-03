Bayer AG Aktie: Das muss man erstmal verdauen!

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer AG":

Die Bayer-Aktie zeigt laut technischer Analyse eine negative Entwicklung. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 42,01 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 25,955 EUR liegt, was einer Abweichung von -38,22 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (30,9 EUR) liegt unter dem letzten Schlusskurs (-16 Prozent). Daher erhält die Bayer-Aktie in der einfachen Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Dividende weist Bayer ein Verhältnis von 7 zu ihrem aktuellen Aktienkurs auf. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Arzneimittel" ergibt sich eine positive Differenz von +3,69 Prozent, was von Analysten eine "Gut"-Bewertung erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Bayer-Aktie zeigt ebenfalls eine negative Tendenz. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 82, was auf eine Überkauftheit hinweist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu ist der RSI der letzten 25 Handelstage weniger volatil und ergänzt die Analyse um eine längerfristigere Betrachtung, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs ein "Schlecht"-Rating.

Die Anleger-Stimmung bei Bayer ist ebenfalls negativ, wie aus Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien hervorgeht. In den vergangenen Tagen dominierten insbesondere negative Themen die Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Schlecht" führt. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 4 "Schlecht"- und 0 "Gut"-Signale, was zu einer "Schlecht" Empfehlung führt.

Insgesamt zeigen die verschiedenen Analysen eine negative Entwicklung der Bayer-Aktie, sowohl aus charttechnischer Sicht, in Bezug auf die Dividende, den RSI und die Anleger-Stimmung.