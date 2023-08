Bayer AG: Aktie laut Analysten unterbewertet - Kursziel 67,32 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Die gestrige Kursentwicklung der Bayer AG-Aktien am Finanzmarkt lag bei -0,24%, was die Ergebnisse der letzten fünf Handelstage auf eine negative Bilanz von -3,46% bringt. Der Markt scheint also momentan pessimistisch zu sein und das trotz Meinungen von Experten aus Bankhäusern, dass die Aktie aktuell unterbewertet ist.

Das mittelfristige Kursziel für die Bayer AG liegt bei 67,32 EUR gemäß einer durchschnittlichen Einschätzung von Bankanalysten. Sollte sich diese Vorhersage bewahrheiten, würde dies Investoren ein Potential in Höhe von +34,24% eröffnen. Jedoch teilen nicht alle Analysten diese Ansicht nach jüngsten Trends.

9 Analysten empfehlen den Kauf der Aktie als “starkes Buy”, während 11 weitere optimistischerweise zum Kauf raten. Weitere 10 Experten halten ihre Position neutral mit einem Rating “Halten” und nur einer...