Bayer AG-Aktie: Das kann sich sehen lassen!

Der Ausblick von Analyst Gunther Zechmann ist insbesondere aufgrund von Währungseffekten etwas eingetrübt. Dies nahm Zechmann zum Anlass, um seine Ergebnisschätzungen für den Pharma- und Agrarchemiekonzern anzupassen. Damit bleibt das US-Analysehaus Bernstein Research aber bei der Einstufung von “Outperform”. Den fairen Wert sieht Gunther Zechmann aufgrund der angesprochenen Währungseffekte nun nicht mehr bei 95,00 Euro. Er senkt ihn auf 94,00 Euro. Allerdings handelt die Bayer AG-Aktie gerade mal im Bereich von 56,00 Euro. Damit ergibt sich eine herausragende Kurschance.

Durchschnittliches Kursziel verschiedener Analysen bei 74,50 Euro!

Der Blick auf das durchschnittliche Kursziel verschiedener Analysen bestätigt, ein Anstieg ist durchaus gerechtfertigt. Die charttechnische Verfassung hat sich inzwischen wieder deutlich gebessert. Die Bullen arbeiten gerade daran, den Widerstand von rund 56,00 Euro aufzubrechen. Die Chancen stehen gut, dass dies gelingt. Mit dem Erreichen der Marke von 58,50 Euro gibt es ein frisches Kaufsignal vonseiten der Markttechnik. Als direktes nächstes Ziel ist dann der Bereich von 59,50 und sogar 67,80 Euro zu nennen. Hierbei handelt es sich um vorangegangene Hochpunkte aus dem Jahr 2022.

Bayer AG-Aktie – Die Trends sind bullisch!

So fällt die Gesamtauswertung der Trendanalyse aus. Alles zusammen sind es 30 Kriterien, davon sind 18 als bullisch anzusehen. Das sind immerhin 60.00 %. Deshalb kann der Status hier auf „Bullisch“ gesetzt werden. So gesehen ist es durchaus nützlich, einen Einstieg in die Bayer AG-Aktie zu suchen und zu kaufen, bzw. investiert zu bleiben.

