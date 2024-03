Bayer AG Aktie: Das ist ein absoluter Befreiungs-Hammer!

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer AG":

Die Bayer AG hat kürzlich ihre Dividendenpolitik bekannt gegeben, und Analysten bewerten diese positiv. Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt derzeit 7, was eine positive Differenz von +3,69 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt darstellt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Bayer von Analysten eine "Gut"-Bewertung.

In fundamentalen Kriterien zeigt sich ein ähnlich positives Bild für Bayer. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 27,27, was unter dem Branchendurchschnitt von 141,67 liegt. Dadurch wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung auf fundamentalen Basis.

Jedoch zeigen die technischen Analysen ein anderes Bild. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Bayer-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 42,01 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 25,955 EUR liegt, was einer Abweichung von -38,22 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs (-16 Prozent) unter dem gleitenden Durchschnitt und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Stimmung und das Interesse in den sozialen Medien haben sich für Bayer in den letzten Wochen verbessert, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien deutet auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hin. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.