Bayer AG Aktie: Das ist ein Knall!

Die Bayer-Aktie bietet derzeit eine Dividendenrendite von 7,36 %, was einem Mehrertrag von 3,71 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt für Arzneimittel entspricht. Dies deutet darauf hin, dass die Dividendenpolitik des Unternehmens positiv bewertet wird.

In Bezug auf die technische Analyse signalisiert der aktuelle Kurs von 28,055 EUR eine Entfernung von -35,82 Prozent vom GD200 (43,71 EUR), was als negatives Signal gewertet wird. Zusätzlich liegt der GD50 bei 31,81 EUR, was zu einem weiteren "Schlecht"-Signal führt, da der Abstand -11,8 Prozent beträgt. Somit wird der Kurs der Bayer-Aktie als "Schlecht" bewertet.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass die Bayer-Aktie nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unterbewertet ist, da das KGV mit 27,27 insgesamt 77 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Arzneimittel", der 116,52 beträgt. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht eine positive Bewertung.

Im Vergleich zum Vorjahr erzielte die Bayer-Aktie eine Rendite von -53,34 Prozent, was 41,78 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Gesundheitspflege" liegt. Darüber hinaus liegt die Rendite der Aktie von Bayer um 41,63 Prozent unter dem Durchschnitt der Branche "Arzneimittel". Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.