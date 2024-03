Bayer AG Aktie: Das hat man vor kurzer Zeit nicht erwartet …

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer AG":

Die Stimmung und der Buzz rund um die Aktie von Bayer lassen sich durch eine Analyse der Internet-Kommunikation genau verfolgen. In den letzten Wochen hat sich die Stimmung für Bayer jedoch kaum verändert, weshalb die Aktie von uns eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen auch nicht besonders ausgeprägt, weshalb Bayer auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht".

Anleger haben in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ über Bayer in den sozialen Medien berichtet. Dies ergab die Auswertung der diversen Kommentare und Beiträge, die sich in diesem Zeitraum mit der Aktie befasst haben. In den letzten Tagen wurden jedoch überwiegend positive Themen rund um den Wert diskutiert. Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung. Die Redaktion hat außerdem 5 negative Signale herausgefiltert und ordnet daher eine "Schlecht" Empfehlung zu. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung daher eine "Neutral"-Einstufung.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Bayer-Aktie von 28,56 EUR einen Abstand von -32,85 Prozent zum GD200 (42,53 EUR) aufweist, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 31,28 EUR, was einen Abstand von -8,7 Prozent bedeutet. Zusammenfassend wird der Kurs der Bayer-Aktie daher als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf die Dividende kann man feststellen, dass Investoren, die derzeit in die Bayer-Aktie investieren, eine Dividendenrendite von 7,36 % erzielen können, was einen Mehrertrag von 3,69 Prozentpunkten gegenüber dem Branchendurchschnitt bedeutet. Somit ergibt sich eine "Gut"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.