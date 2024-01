Bayer AG Aktie: Das hat Konsequenzen!

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

Der Aktienkurs von Bayer zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Performance von Aktien aus dem Gesundheitspflegesektor eine Rendite von -39,47 Prozent, was mehr als 27 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der Arzneimittelbranche liegt die durchschnittliche Rendite bei -12,05 Prozent, wobei Bayer mit 27,42 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Bayer-Aktie derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 45,87 EUR, während der Kurs der Aktie bei 32,315 EUR um -29,55 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 33,3 EUR, was einer Abweichung von -2,96 Prozent entspricht. Damit wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Dividende weist Bayer eine Dividendenrendite von 7,36 Prozent auf, was über dem Branchendurchschnitt von 3,41 Prozent liegt. Die Differenz von +3,95 Prozent zur Arzneimittelbranche führt zu einer "Gut"-Einschätzung für die Dividendenpolitik der Aktie.

Das Sentiment und der Buzz rund um Bayer zeigen eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität und eine negative Veränderung der Stimmungsrate. Dadurch wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich also eine eher negative Bewertung für Bayer in Bezug auf die Performance, den technischen Kursverlauf, die Dividendenpolitik und das Stimmungsbild.

