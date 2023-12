Bayer AG Aktie: Das darf nicht wahr sein!

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Bayer wird auf der Grundlage fundamentaler Kriterien als unterbewertet eingestuft, da das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 27,27 unter dem Branchendurchschnitt von 91,66 liegt. Dies ergibt eine "Gut"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien. In Bezug auf die Aktienkursentwicklung verzeichnete Bayer in den letzten 12 Monaten eine Performance von -31,59 Prozent, was im Branchenvergleich zu einer Underperformance von -38,43 Prozent führt. Auch im Vergleich zum Sektor "Gesundheitspflege" lag die Rendite von Bayer mit -31,54 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält Bayer ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse deutet ebenfalls auf eine negative Entwicklung hin. Sowohl der längerfristige (200-Tage-Durchschnitt) als auch der kurzfristige (50-Tage-Durchschnitt) gleitende Durchschnitt liegen deutlich unter dem aktuellen Schlusskurs der Bayer-Aktie. Dies führt zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt sich insgesamt neutral, wobei in den Diskussionen der letzten beiden Wochen vor allem negative Themen im Fokus standen. Die Analyse der Meinungen aus den sozialen Medien ergibt 3 "Schlecht"- und 4 "Gut"-Signale, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine eher negative Bewertung für Bayer auf der Grundlage fundamentaler, technischer und anlegerbezogener Kriterien. Investoren sollten dies bei ihren Entscheidungen berücksichtigen.