Bayer AG-Aktie: Ein Wunder!

Jakob Ems (Gurupress.de) -

Die Bayer AG-Aktie befindet sich derzeit in einer schwierigen Phase, die durch den kürzlichen Kursrückgang von -0,60% in der vergangenen Handelswoche und einem Monatsminus von -4,1% charakterisiert ist. Trotz der angespannten Lage im Aktienmarkt verliert der deutsche Pharmakonzern nicht den Fokus auf Innovation und investiert kräftig in die Forschung und Entwicklung von Zelltherapie-Technologien. Mit einer kürzlichen Investition von 250 Millionen USD in eine neue Produktionsanlage in Berkeley, Kalifornien, unternimmt Bayer AG strategische Schritte zur Stärkung seines Zelltherapie-Portfolios.

Negativer Trend in der letzten Handelswoche

Monatliche Performance von -4,1%

Bayer AG setzt trotzdem auf disruptive Technologien

Bayer AG’s Investition in die Zukunft der Zelltherapie

Die 250 Millionen USD sind eine entscheidende...