Bayer AG Aktie: Wird sie sich davon noch mal erholen?

Die Aktie von Bayer bietet derzeit eine attraktive Dividendenrendite von 7,36 %, was einem Mehrertrag von 3,68 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Arzneimittelbranche entspricht. Dies deutet darauf hin, dass die Dividendenzahlungen des Unternehmens überdurchschnittlich hoch sind, was positiv für die Ausschüttungspolitik des Konzerns bewertet wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um Bayer zeigt sich, dass die Aktie in den vergangenen Monaten eine durchschnittliche Diskussionsintensität aufwies. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum weitgehend unverändert, was zu einer neutralen Bewertung in diesem Bereich führt.

Der Aktienkurs von Bayer verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -53,34 Prozent, was eine Underperformance von -43,55 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Arzneimittelbranche bedeutet. Auch im Vergleich zum Gesundheitspflegesektor lag die Rendite von Bayer um 42,58 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält Bayer in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Anhand des Relative Strength-Index (RSI) lässt sich die Dynamik des Aktienkurses bewerten. Der RSI von Bayer liegt bei 20,78, was als positiv bewertet wird. Der RSI25 beläuft sich auf 67,4, was zu einer neutralen Einstufung für den Zeitraum von 25 Tagen führt. Insgesamt ergibt sich dadurch eine positive Bewertung für Bayer.

Insgesamt zeigt die Aktie von Bayer eine überdurchschnittliche Dividendenrendite, eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine neutrale Stimmungsänderung. Allerdings verzeichnete der Aktienkurs eine deutliche Underperformance im Vergleich zur Branche und dem Sektor. Trotzdem wird die Dynamik des Aktienkurses positiv bewertet.