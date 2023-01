Bayer AG-Aktie: Wird das Unternehmen aufgespalten?

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Es gibt immer wieder Spekulation über eine Aufspaltung von Bayer. Jüngst wurde diese abermals genährt, da ein weiterer Hedgefonds eingestiegen ist. Schon vor einer Weile ist der aktivistische Investor Bluebell beim Agrar- und Pharmakonzern eingestiegen. Dieser drängt auf den Verkauf des Geschäfts mit rezeptfreien Gesundheitsprodukten (Consumer Health). Seinen Angaben nach würde dies dem Unternehmen helfen, die Schulden in den Griff zu bekommen.

Am Montag dann, hat der aktivistische Investor Inclusive Capital Partners bekanntgegeben, dass er jetzt Anteile von 0,83% an Bayer hält. Gegenüber der “Financial Times” äußerte sich der Gründer Jeffrey Ubben wie folgt, die Zerschlagung ist nicht unbedingt erforderlich, um Werte zu schaffen, “Aber sie muss auf dem Tisch liegen.” Größter Anteilseigner ist allerdings der Vermögensverwalter Blackrock (6,6 %).

JP morgen meldet sich zu Wort!

Ganz frisch ist die Analyse der US-Bank JP Morgan. Diese belässt Bayer weiterhin auf “Neutral”. Den Ferien Wert sieht Analyst Richard Vosser bei 60,00 EUR. Derzeit handelt die Aktie bei rund 56,00 EUR. Vosser schrieb in einer am Mittwoch vorliegende Studie, das aus der Bayer-Präsentation hervorgegangen sei, das Pharmageschäft wird in diesem Jahr wohl wieder viel Gegenwind bekommen. Außerdem stehen höhere Kosten und Preisdruck im Vordergrund.

Unterdessen befindet sich der Aktienkurs seit Ende Dezember in einer fulminanten Aufwärtsbewegung. Der Widerstandsbereich von etwa 55,00 EUR ist erreicht. Werrden die Bullen es schaffen, diese wichtige Hürde aufzubrechen?

