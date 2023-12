Bayer AG Aktie: Wie schlimm ist es wirklich?

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Die Bayer-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittswert von 48,33 EUR für den Schlusskurs erreicht. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 33,49 EUR, was einem Unterschied von -30,71 Prozent entspricht. Aufgrund dessen wird die Aktie aus charttechnischer Sicht mit einer "Schlecht"-Bewertung versehen. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt (36,29 EUR) ergibt sich eine Abweichung von -7,72 Prozent, wodurch die Bayer-Aktie ebenfalls ein "Schlecht"-Rating erhält.

In Bezug auf den Aktienkursvergleich innerhalb der Branche "Gesundheitspflege" hat die Bayer-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -31,59 Prozent erzielt, was 22,3 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite in der Branche "Arzneimittel" beträgt -9,81 Prozent, wobei Bayer aktuell 21,77 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Hingegen erhält Bayer für seine Dividendenpolitik eine "Gut"-Bewertung, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs eine positive Differenz von +2,28 Prozent zum Branchendurchschnitt aufweist.

Fundamental betrachtet, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Bayer bei 27, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Arzneimittel" (KGV von 97,36) unter dem Durchschnitt liegt. Aufgrund dieser unterbewerteten Position erhält Bayer eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.