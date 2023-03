Bayer AG Aktie: Wichtige Neuigkeiten für alle Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Die Bayer Aktiengesellschaft erreichte in den letzten 12 Monaten eine Performance von 4,14 Prozent, was im Vergleich zur Drug-Manufacturers-General-Branche eine Outperformance von 43,72 Prozent bedeutet. Ähnliche Aktien fielen dabei im Branchendurchschnitt um 2,33 Prozent. Der durchschnittliche Healthcare-Sektor erzielte eine mittlere Rendite von lediglich 1,57 Prozent im letzten Jahr. Somit lag die Bayer AG mit einem Plus von 62,08 Prozent deutlich über dem Durchschnittswert.

Bayer AG: Eine Übersicht über die Einschätzungen von Analysten

Die Analysten von Research-Abteilungen beurteilen die Aktie der Bayer AG seit den letzten drei Monaten insgesamt positiv. Von 23 Einstufungen wurden 15 als “Gut”, 7 als “Neutral” und nur eine als “Schlecht” bewertet. Diese Bewertung gibt uns eine positive langfristige Einschätzung für das...