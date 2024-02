Bayer AG Aktie: Was für eine Niederlage!

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer AG":

Die Bayer-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 44,31 EUR erzielt. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 27,785 EUR, was einem Unterschied von -37,29 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 32,04 EUR weist mit einem letzten Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-13,28 Prozent Abweichung) auf ein "Schlecht"-Rating hin. Insgesamt erhält die Bayer-Aktie in der einfachen Charttechnik also eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es im letzten Monat keine bedeutende Veränderung der Stimmungslage der Anleger. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen hat sich nicht signifikant verändert, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating für die Bayer-Aktie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Bayer-Aktie liegt bei 67, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu ist der RSI auf 25-Tage-Basis (80,02) überkauft, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Bayer.

In Bezug auf die Dividende weist Bayer mit einer Dividendenrendite von 7,36 Prozent derzeit einen höheren Wert als der Branchendurchschnitt (3,67%) auf. Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Arzneimittel"-Branche beträgt +3. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Bayer-Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung.