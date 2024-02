Bayer AG Aktie: Was für ein Plan!

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer AG":

Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie von Bayer eine Rendite von -53,34 Prozent, was im Vergleich zu anderen Aktien im Bereich "Gesundheitspflege" eine Unterperformance von 41,68 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Arzneimittel" beträgt -11,55 Prozent, und Bayer liegt derzeit um 41,79 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Bayer-Aktie der letzten 7 Tage liegt bei 51, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Für den RSI der letzten 25 Handelstage wird das Wertpapier jedoch als "Schlecht" eingestuft, da es als überkauft betrachtet wird.

In Bezug auf das Sentiment und Buzz konnte in den letzten Wochen bei Bayer keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Daher wird in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung abgegeben.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Bayer bei 27,27 liegt, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 114,68. Somit wird die Aktie als "Gut"-Empfehlung eingestuft, da sie unterbewertet ist.

Insgesamt ergibt die Analyse, dass die Aktie von Bayer gemischte Bewertungen erhält, wobei das KGV als positiver Indikator hervorsticht.