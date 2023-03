Bayer AG Aktie: Überraschende Entwicklung sorgt für Begeisterung auf dem Markt

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Die Bayer Aktiengesellschaft-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen durchschnittlichen Schlusskurs von 54.31 EUR erreicht. Der letzte Schlusskurs lag bei 56.96 EUR, was einem Anstieg um 4,87 Prozent entspricht. Insgesamt kann die Aktie aus charttechnischer Sicht als “Gut” bewertet werden.

Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Chartanalyse betrachtet. Hier liegt der letzte Schlusskurs mit -1,14 Prozent Abweichung ebenfalls nahe am gleitenden Durchschnitt (56,96 EUR). Auf dieser kurzfristigeren Basis erhält die Bayer Aktiengesellschaft-Aktie daher ein “Neutral”-Rating.

Die Bedeutung des Relative Strength Index für Bayer AG Börse

Der Relative Strength Index (RSI) gehört zu den bekanntesten Werkzeugen der technischen Analyse und wird verwendet, um festzustellen, ob ein...