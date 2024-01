Bayer AG Aktie: Selbst Profis sind hier gestolpert …

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer AG":

Die Bayer-Aktie wird anhand verschiedener Kennzahlen und Analysen bewertet. Die Dividendenrendite liegt derzeit bei 5,94 Prozent, was über dem Branchendurchschnitt von 3,61 Prozent liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung der Dividendenpolitik durch die Redaktion. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt 27,27 und liegt 73 Prozent unter dem Branchendurchschnitt, was auf eine Unterbewertung der Aktie hinweist und somit zu einer positiven Bewertung auf dieser Stufe führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Bayer-Aktie auf kurzfristiger Basis überkauft ist, was zu einer negativen Bewertung führt. Auf 25-Tage-Basis wird die Aktie jedoch als neutral bewertet. Insgesamt erhält Bayer eine schlechte Bewertung aufgrund des RSI.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der 200-Tage-Durchschnitt einen Unterschied von -28,63 Prozent zum letzten Schlusskurs, was zu einer negativen Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt hingegen weist nur einen Unterschied von -3,34 Prozent auf, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält Bayer eine neutrale Bewertung basierend auf der einfachen Charttechnik.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung der Bayer-Aktie, wobei die Dividendenpolitik und das KGV positiv bewertet werden, während der RSI und die technische Analyse zu einer negativen oder neutralen Bewertung führen.