- Bayer AG-Aktie: Rückblick auf die vergangene Woche (KW18)

Die Bayer AG beendete die Woche mit einem Plus von 0,69 % und einem Endpreis von 58,10 EUR. Die Aktien der deutschen Chemieunternehmen BASF und Bayer kommen seit Monaten nicht mehr recht voran. Ein Analyst hat in dieser Woche kaum Mut auf Besserung gemacht. Bei der BASF-Aktie sehen die Experten ohnehin wenig Kurspotenzial, aber bei der Dividende stach BASF den Leverkusener Wettbewerber aus. Der Wert tritt auf der Stelle nach der Dividendenausschüttung ohne Impulse. Die Anleger warten ab – Rücksetzer könnten jedoch eine Chance sein; Rücksetzer dürften auf Unterstützung treffen.

