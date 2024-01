Bayer AG Aktie: Nicht nur für Aktienbesitzer interessant!

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Der Aktienkurs von Bayer in der Gesundheitspflege-Branche hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -31,59 Prozent erzielt, was mehr als 24 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die durchschnittliche Rendite der Arzneimittel-Branche lag in diesem Zeitraum bei -7,18 Prozent, wobei Bayer mit einer Rendite von 24,4 Prozent deutlich darunter liegt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Dividende liegt Bayer mit einer Ausschüttung von 5,94 % über dem Branchendurchschnitt von 3,66 %. Die Differenz von 2,28 Prozentpunkten führt zu einer positiven Bewertung von "Gut".

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Bayer bei 27,27 liegt, was 72 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 97,82. Diese Kennzahl deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung von "Gut" aus fundamentaler Sicht.

In Bezug auf die technische Analyse weicht der letzte Schlusskurs von 34,405 EUR um -28,32 Prozent vom Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (48 EUR) ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Jedoch liegt der letzte Schlusskurs (35,81 EUR) in Bezug auf den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Bayer-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.