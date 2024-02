Bayer AG Aktie: Lieber erstmal halten!

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer AG":

Die Anleger-Stimmung bei Bayer ist laut Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt besonders negativ. Dies wurde in den Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen deutlich, die für eine zusätzliche Bewertung der Aktie ausgewertet wurden. Trotzdem standen in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung des Titels führte. Die Analyse wurde um konkrete Handelssignale aus den sozialen Medien angereichert und zeigte 8 schlechte und 1 gute Signale, was zu einer schlechten Empfehlung führte. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einschätzung der Anleger-Stimmung.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Bereich "Gesundheitspflege" hat die Aktie von Bayer im letzten Jahr eine Rendite von -53,34 Prozent erzielt, was 40,52 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Arzneimittel" beträgt -13,66 Prozent, wobei Bayer aktuell 39,67 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt als schlecht bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Bayer-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 44,01 EUR lag. Der letzte Schlusskurs von 27,91 EUR weicht somit um -36,58 Prozent ab, was zu einer schlechten Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit einem letzten Schlusskurs von 31,93 EUR um -12,59 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt, was ebenfalls zu einem schlechten Rating führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine starke Aktivität bei Bayer gemessen, was zu einer guten Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch kaum Änderungen auf. Insgesamt ergibt sich daher ein langfristig gutes Stimmungsbild.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass die Anleger-Stimmung negativ ist und die Aktie von Bayer im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche schlecht abschneidet. Die technische Analyse bestätigt ebenfalls diese Einschätzung. Lediglich das langfristige Sentiment und der Buzz im Internet zeigen eine positive Entwicklung.