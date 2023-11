Bayer AG Aktie: Lieber erstmal halten!

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen einer Aktie über verschiedene Zeiträume. Für die Bayer-Aktie beträgt der RSI7-Wert 90,51, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25-Wert von 81,04 in diesem Zeitraum führt ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung. Dadurch ergibt sich insgesamt ein "Schlecht"-Ranking nach dem Relative Strength Indikator.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus der "Arzneimittel"-Branche hat die Bayer-Aktie eine Outperformance von +17,07 Prozent erzielt. Während ähnliche Aktien im Durchschnitt um -16,59 Prozent gefallen sind, konnte Bayer eine Performance von 0,47 Prozent erzielen. Auch im "Gesundheitspflege"-Sektor liegt Bayer mit einer Überperformance von 16,79 Prozent über dem Durchschnitt von -16,32 Prozent im letzten Jahr. Aufgrund dieser Überperformance erhält Bayer ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Bayer-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen im Durchschnitt einen Schlusskurs von 53,2 EUR erreicht. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 41,035 EUR, eine Abweichung von -22,87 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 47,08 EUR liegt unter dem aktuellen Schlusskurs (-12,84 Prozent Abweichung), was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält Bayer eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die einfache Charttechnik.

Die Stimmung der Anleger hat sich im vergangenen Monat zunehmend verschlechtert, worauf wir mit einer "Schlecht"-Bewertung schließen. In Bezug auf die Diskussionsintensität über das Unternehmen gab es keinen signifikanten Anstieg oder Rückgang. Daher erhält Bayer ein "Neutral"-Rating in diesem Bereich. Insgesamt wird die Bayer-Aktie daher mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.